Samanyolu Haber /Gündem / THY uçağı kanadında damacananın ne işi var? /10 Ocak 2017 15:14

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

THY uçağının kanadında güvenlik görevlilerinin damacana suyla yaptıkları ilginç temizlik bir yolcunun cep telefonu kamerasına takıldı

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

Hangi sefer sayılı olduğu bilinmeyen uçağın kanadında ne yapılmaya çalışıldığı ise bilinmiyor
<< Önceki Haber THY uçağı kanadında damacananın ne işi var? Sonraki Haber >>

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sapık tarihçi Kadir Mısıroğlu'dan Selahattin Eyyubi'ye ağır hakaret

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

"Kur'an öğretimi yasakmış, 1940'ları yaşıyoruz"
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:35:46