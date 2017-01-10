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THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?
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THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?
/
10 Ocak 2017 15:14
THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?
THY uçağının kanadında güvenlik görevlilerinin damacana suyla yaptıkları ilginç temizlik bir yolcunun cep telefonu kamerasına takıldı
THY uçağı kanadında damacananın ne işi var?
Hangi sefer sayılı olduğu bilinmeyen uçağın kanadında ne yapılmaya çalışıldığı ise bilinmiyor
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