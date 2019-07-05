Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan Ali Babacan kararı… /05 Temmuz 2019 18:03

Başsavcılıktan Ali Babacan kararı…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Babacan ile ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

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Yeni parti hazırlığını sürdüren ve muhalif saflara geçen AKP'li eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a yönelik  cemaat soruşturması başlatıldığı ortaya çıkmıştı. 

Bir eski hazine çalışanının suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın, Babacan'ın önünü kesmek için başlatıldığı konuşulmuştu 

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir son dakika haberi geldi.

Başsavcılığın; Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdiği bildirildi.
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