Başsavcılıktan Ali Babacan kararı…

Yeni parti hazırlığını sürdüren ve muhalif saflara geçen AKP'li eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a yönelik cemaat soruşturması başlatıldığı ortaya çıkmıştı.
Bir eski hazine çalışanının suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın, Babacan'ın önünü kesmek için başlatıldığı konuşulmuştu
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir son dakika haberi geldi.
Başsavcılığın; Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdiği bildirildi.