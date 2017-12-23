Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'ye yatırım girişi yüzde 17 azaldı /23 Aralık 2017 20:28

Türkiye'ye yatırım girişi yüzde 17 azaldı

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.9 azalarak 8 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Ekonomi Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ‘Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni’ni yayımladı. Buna göre, ekim ayında 800 milyon dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi ekim ayında 180 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, bunun 119 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu.

Ocak-ekim döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 azalarak 8 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu dönemde toplam 5 milyar 430 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemdeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1.4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 983 milyon doları imalat sektöründen ve 928 milyon doları enerji sektöründen kaynaklandı.
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