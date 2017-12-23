Odasındaki 100 bin liralık halıyı savundu: Aslan yatağından belli olur

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makam odasındaki 100 bin liralık halı için “Bize gelen misafirlerimiz var, devlet başkanları var. Bunlar israf değil, tabii bir hadisedir” dedi.





HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Meclis kürsüsünden TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın odasının fotoğrafını göstererek eleştirmesi üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman şunları söyledi:





“Halı eskimişti ve değişmesi gerekiyordu. O yüzden çok büyük yenilemeler yaptık. Burada sanki olmaz bir işmiş gibi bunu gündeme getirmeyi ben tuhaf görüyorum, garipsiyorum. Aslan yatağından belli olur. İtibar dediniz de bize gelen misafirlerimiz var, devlet başkanları var. Cumhurbaşkanları var, Meclis başkanları var. Yani bize uygun bir yerde karşılamamız gerekmez mi? Ben yaptığımdan pişman değilim. Keşke daha güzelini yapabilsek… Bu zamanla gene olacak. Bunlar israf değil, tabii bir hadisedir.”





‘İTİBARDA TASARRUF OLMAZ’





İstanbul Halı İhracatçıları Birliği yönetim kurulu başkan yardımcısı İbrahim Geyikoğlu halının özel tasarım olduğunu, bu yüzden fiyatı konusunda bir şey söylemenin güç olduğunu ifade etmişti. “Bu halı en az 100 bin TL” değerinde diyen Geyikoğlu, halının sadece işçiliğinin 63 bin TL tuttuğunu ifade etmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da, daha önce yapım maliyeti 5 milyar TL olarak tahmin edilen 1000 odalı Saray’ı için ‘İtibarda tasarruf olmaz’ demişti.