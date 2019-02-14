Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'ye Rus sığır eti sevkıyatı bu yıl başlıyor /14 Şubat 2019 15:28

Türkiye'ye Rus sığır eti sevkıyatı bu yıl başlıyor

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Türkiye pazarına sığır eti sevkiyatının bu yıl içerisinde başlamasını beklediklerini söyledi.

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Soçi'de devam eden yatırım forumu kapsamında gazetecilerle görüşen Rus Tarım Bakanı Patruşev, "Türkiye'ye sevk edilen ürünlerin isim listesi daha da genişleyecek. Sözgelimi Tarım Bakanlığı, yerli üretimimiz olan sığır etinin sevkiyatının artık bu yıl başlamasını bekliyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre Patruşev ayrıca, Rusya'nın Türk pazarındaki varlığının 'aktif bir biçimde' artmaya devam ettiğini de kaydetti.

Rusya'nın Türkiye'ye tarım ürünü sevkiyatının, geçen sene yüzde 7 oranında artarak 1.9 milyar dolara kadar yükseldiğini belirten Rus Tarım Bakanı, Türkiye'ye sevkiyatı artan tarım ürünlerinin başta buğday ve arpa olduğunu da ekledi.

Rusya üretimi sığır etinin Türkiye pazarına sevkiyatının yapılması, uzun zamandan beri tartışılan bir konu. İthalatın başlayabilmesi için gereken anlaşmaların sağlanmasına karşın sığır etinin sevkiyatına uzun zamandır geçilemiyor.

   
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