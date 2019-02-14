Samanyolu Haber /Politika / HDP'li vekillerin danışmanlarına gözaltı /14 Şubat 2019 15:26

HDP'li vekillerin danışmanlarına gözaltı

HDP Muş milletvekilleri Şevin Coşkun ile Mensur Işık'ın danışmanları gözaltına alındı.

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Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için, '100. Gününde Leyla'ya, Tecridi Kırmaya' sloganıyla bölge kentlerinde başlatılan yürüyüşün Muş ayağında Diyarbakır'a yürümek isteyen HDP milletvekilleri Şevin Coşkun ve Mensur Işık'a polisler tarafından izin verilmedi.

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından milletvekillerinin danışmanları İnan Demir ve Elif Uras yaka paça gözaltına alındı. Yürüyüşlerine izin verilmeyin HDP'li vekiller Bingöl'e doğru araçlarıyla harekete etti.

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