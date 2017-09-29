Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye dair hayaller suya düştü /29 Eylül 2017 10:08

Türkiye'ye dair hayaller suya düştü

FT, Türkiye ve Ortadoğu'daki ülkeler arasındaki ilişkiyi masa yatırdığı dosyasında, İslam'ın demokrasi ile uyumlu olabileceği model olarak görülen Türkiye'nin hayal kırıklığı olduğunu yazdı

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The Financial Times Gazetesi bir dönem ılımlı İslam modeli olarak bölgedeki devletlere sunulan Türkiye'nin bekleneni veremediğini, hayak kırıklığı yarattığını yazdı. 

Türkiye'nin Arap ülkeleri ile ilişkilerinin irlendiği yazıda, Erdoğan'ın AKP'sinin demokrasi ile İslamın bir arada varolabileceği algısı yarattığını ancak bu algının çöktüğünü savundu.

 “Erdoğan Kürtlere odaklanıyor” başlıklı makalesinde FT Uluslararası İlişkiler Editörü David Gardner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Neoislamist” partisi AKP’nin, Arap ülkelerinde isyanların başladığı 2011 yılında İslam’la demokrasinin bir arada var olabileceğinin modeli gibi görüldüğünü fakat günümüzde “Böyle bir şeyi hayal etmenin bile zor” olduğunu yazdı.

Türkiye’nin bir dönem hüküm sürdüğü Ortadoğu’daki etkisinin, Osmanlı’nın emperyal tarihi nedeniyle her zaman kısıtlı kalacağını belirten Gardner, BBC Türkçenin aktardığı makalesinde şunları yazdı:

“Türkiye’nin Batılı müttefikleri, ABD ve AB, zor zamanlarda Ankara’yı Ortadoğu’da güvenilir bir pusula olarak gördü. Ama artık o pusula kontrolsüz bir şekilde dönüp duruyor. Türkiye hem komşularıyla hem de Batı’yla kötü ilişkiler içinde, tarihi rakipleri olan Rusya ve İran’a bağımlılığa sürükleniyor.

“Erdoğan’ın Şam’da namaz kılma hayali vardı. 2011’de ‘Arap Baharı’ sırasında Tunus, Mısır ve Libya’da bir ‘rock star’ turuna çıkan Erdoğan, İslam dünyasında Müslüman Kardeşler’e güveniyordu.

“Fakat 2013’te rüzgar değişti. Mısır’da geniş destek alan bir darbe Müslüman Kardeşler’i iktidardan indirdi, Tunus’ta İslamcılar koalisyon hükümetinden ayrıldı, Libya ise kabile savaşları ve cihatla bölündü. Obama hükümeti de Suriye’de Esad’ı bombalamamaya karar verdi ve Türkiye’nin desteklediği Sünni İslamcı isyan güç kaybetmeye başladı.

“Erdoğan ve Neoislamcı danışmanları Türkiye’nin gücünü olduğundan daha fazla sanmışlardı. Ortadoğu girdabına kapılan Türkiye, sınırında ve içinde şiddet olaylarıyla karşılaştı” denilen makalede bir dönem geniş çaplı bölgesel hedefleri ve politikaları olan Türkiye’nin dış siyasetinin yalnızca sınırındaki Kürt milislerin daha fazla toprak kazanmasının önüne geçmeye indirgendiğine dikkat çekildi. 
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