Samanyolu Haber /Gündem / Rize'de selde bir kişi hayatını kaybetti Vali 'normal' dedi /29 Eylül 2017 10:05

Rize'de selde bir kişi hayatını kaybetti Vali 'normal' dedi

Rize'nin Çayeli İlçesi'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü'nde şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu. Bölgede sağanak yağmur ardından sel nedeniyle çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de enkazın altından yaralı çıkarıldı. Bölgede incelemerlede bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Fazlaca yağmur yağınca, Rize'de sıkça karşılaştığımız olaylardan biri oldu.

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Katledilen doğa intikamını böyle aldı

Çayeli'nde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece etkisini artırdı. Yağmurun şiddetini artırması bölgede sel ve heyelana yol açtı. Gürpınar Köyü’nde çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. İlçenin Seslidere, Yeşiltepe ile Kaptanpaşa köylerinde taşkınlar nedeniyle yollarda mahsur kalan yaklaşık 10 kişi de yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ve İDAK’dan oluşan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yollar kapandı

Şiddetli yağışın sürdüğü bölgede Çayeli-Kaptanpaşa, Rize-Küçükçayır ve Çamlıhemşin-Ardeşen karayolları sel nedeniyle ulaşıma kapandı. İl genelinde 40 kadar köy ile ulaşım kesildi. Görevlilerin seferber olduklarını belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş, “Yağışlar bölgede şiddetini gece saatlerinde artırdı. Çöken bir evin enkazı altında kalanlar olduğu bilgisi bize geldi. Ekiplerimizi seferber ettik. Umarım felaketin boyutları artmaz” dedi.

Sel anı kamerada

Güneysu İlçesi'nde yer alan Taşlıdere’de su seviyesinin kısa sürede yükselerek taşması da cep telefonu kamarasınca kaydedildi. Görüntülerde durgun olan derede ani su baskını yaşandığı ve derenin bir anda suyla kaplandığı da dikkat çekti.

Okul tatil edildi, helikopter istendi

Bölgede yaşanan sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin İlçesi'ndeki okullar bugün için tatil edildi. Kent genelinde 6 ev heyelan tehlikesine karşı boşaltıldı.

Kalkandere İlçesi'nde ise 2, Pazar İlçesi'nde ise 1 iş makinesi sel sularına kapıldı. Sele kapılan iş makinesi operatörleri kendi çabalarnı ile kurtuldu. Metrekareye son 24 saatte 140 kilogram yağış düşen ilçede mahsur kalanlar için Malatya’dan askeri helikopter de istendi.

Vali: Vatandaşın bilinçsiz olarak araziye müdahalesi...

Bölgede incelemerlede bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Fazlaca yağmur yağınca, Rize'de sıkça karşılaştığımız olaylardan biri oldu. Sel ve heyelana müdahale etmeye çalışıyoruz. Bölgede çöken bir evde maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hafif yaralandı. Vatandaşın bilinçsiz olarak araziye müdahalelerinin çok zararını görüyoruz. Evine yol yapmak isteyen 3 kuruş para bulup makine kiralayarak araziye müdahale ediyor" dedi.
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