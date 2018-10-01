Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin yaşlı nüfusu 62 ülkenin toplam nüfusundan fazla /01 Ekim 2018 13:11

Türkiye'nin yaşlı nüfusu 62 ülkenin toplam nüfusundan fazla

Türkiye, 7 milyona ulaşan yaşlı nüfusuyla Singapur, Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 62 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren 'yaşlı nüfusu', birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Dünya nüfusu, geçen yıl 7 milyar 405 milyon 107 bin 650 olarak tespit edilirken, bu kişilerin yüzde 8.9'una denk gelen 657 milyon 257 bin 923 kişi 'yaşlı nüfus' olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde 80 milyon 810 bin 525 kişi olarak kaydedilen Türkiye nüfusunun yüzde 8.5'ini oluşturan 6 milyon 895 bin 385 kişinin yaşlı olduğu belirlendi.

Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 62 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

YAŞLI NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU ÜLKE MONAKO

Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 149 milyon 98 bin 998 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 79 milyon 928 bin 887 kişiyle Hindistan ve 51 milyon 55 bin 52 kişiyle ABD izledi.
Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 32.2 ile Monako oldu. Toplam 30 bin 645 kişilik Monako nüfusunun 9 bin 870'ini yaşlılar oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından bu ülkeyi yüzde 27.9 ile Japonya, yüzde 22.1 ile Almanya, yüzde 21.5 ile İtalya ve yüzde 21.1 ile Finlandiya takip etti.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1 ile Katar, yüzde 1.1 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Uganda, yüzde 2.1 ile Güney Sudan ve yüzde 2.2 ile Somali oldu.
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