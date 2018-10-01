Samanyolu Haber /Ekonomi / Konkordato furyası inşaat sektöründe yayılıyor... 40 yıllık firma teslim bayrağı çekti /01 Ekim 2018 13:09

Konkordato furyası inşaat sektöründe yayılıyor... 40 yıllık firma teslim bayrağı çekti

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Ceylan İnşaat, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulundu.

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Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında mahkeme tarafından koruma kararı çıkarken üç kişilik komiser heyeti atanması kararlaştırıldı.

40 yıla yakın sürede birçok projeyi tamamlayan Ceylan İnşaat (Ceylan İnşaat Eğitim Kurumları Turizm Ticaret ve Sanayi Limited), yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Murat Atalı, Türkan Özdemir ve Ayşe Rüya Özturan'ı konkordato komiseri olarak atandı.

HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI'NDA BAŞLADI

İnşaat sektörünün önemli firmalarından olan Ceylan İnşaat'ın temeli 80'li yılların başında Karaköy Hırdavatçılar Çarşısı'nda atıldı. Muammer Ceylan'ın kurduğu şirket 90'lı yıllarında ortasında inşaat sektörüne yöneldi.
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