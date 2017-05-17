Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki o kadın bakın kim çıktı

Zarrab'ın avukatı Türk Büyükelçiliği'nde





Erdoğan'ın Washington'da bulunduğu sırada, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın aile avukatı Şebnem Erişmek, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde fotoğraflandı.

Gazetecilere Zarrab'ın aile avukatı olduğunu açıklamaktan kaçınan ve elçilik önünde bekleyen Erişmek'in, konut içine girip girmediği ve herhangi bir yetkili ile görüşüp görüşmediği aydınlığa kavuşmadı.





Erişmek'in Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş olabileceği belirtiliyor.