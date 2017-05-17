Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki o kadın bakın kim çıktı /17 Mayıs 2017 14:05

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki o kadın bakın kim çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için başkent Washington'a giden Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında ilginç bir fotoğraf karesi yakalandı.

Best of Reza Zarrab

Zarrab'ın avukatı Türk Büyükelçiliği'nde

Erdoğan'ın Washington'da bulunduğu sırada, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın aile avukatı Şebnem Erişmek, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde fotoğraflandı. 
 
Gazetecilere Zarrab'ın aile avukatı olduğunu açıklamaktan kaçınan ve elçilik önünde bekleyen Erişmek'in, konut içine girip girmediği ve herhangi bir yetkili ile görüşüp görüşmediği aydınlığa kavuşmadı.

Erişmek'in Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüş olabileceği belirtiliyor. 
<< Önceki Haber Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki o kadın... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:01