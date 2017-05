Türklere racon kesti, çeviride Trump'tan özür diledi

Erdoğan Trump'a tuzak kurdu





Büyük skandal! Tercüman Erdoğan'ı sansürledi!









Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı yapacağının açıklamasının ardından merakla beklenen Trump-Erdoğan görüşmesi Beyaz Saray'da gerçekleşti.





Görüşme öncesi Erdoğan ile Trump, gazetecilere birlikte poz verdi. Trump ilk açıklamasında, 'Erdoğan ile uzun ve zorlu bir görüşmemiz olacak' dedi.





'KESTİĞİ RACONU' TRUMP'A FARKLI METİNLE TERCÜME ETTİRDİ







Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamanın tercümesinde büyük bir skandal yaşandı. Erdoğan, Türkçe konuşma metninde ABD'ye racon kesen bir dil kullandı. Bu sırada Trump memnun bir şekilde ve keyifli şekilde kulaklıkla tercümeyi dinliyor ve başını sallıyordu.





Bu durumun nedeni kısa sürede anlaşıldı. Erdoğan yazılı metinden racon kesen bir dil kullanıyor, tercümana verilen yazılı metinde ise ABD'den özür diliyor şeklinde çevriliyordu. Yani Erdoğan ve diplomasi ekibi uluslararası bir hileye başvurmuşlardı.





İç kamuoyuna hitap eden Türkçe metin başka, ABD Başkanı'na yapılan çeviri bambaşkaydı.





TABAN TABANA ZIT





Erdoğan’ın okuduğu açıklama ile çevirinin taban tabana zıt olarak yapıldığı görüldü.





Erdoğan konuşmasında ”Terör örgütleri ile ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz.” dediği görüldü. Erdoğan bununla açıkça ABD’ye mesaj verdi ve ABD’nin YPG gibi örgütlerle çalışmasına dolaylı olarak atıf yaparak, bunun yanlış olduğunu ve ABD’den bu yanlıştan dönmesini beklediği yolunda ikaz eder göründü.





Buna karşılık tercüman ise şöyle çevirdi: ''And we know that, in terms of keeping up with the principled and committed fight against the terrorists organizations all around the world, we will not repeat the mistakes of the past, and we will continue down this path together.''





İngilizceye çevrilen metinde ise ''prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede, biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlayamayacağız, bu yolda beraberce çalışmaya devam edeceğiz'' dendi.





10.50’de yapılan bu tercümeden ve Türk tarafının ‘hatasını kabul eder’ şekildeki çeviriyi Trump’ın duyduktan sonra başını salladığı ve söylenenden memnun olduğunu görüyoruz.





2. tercüme skandalı ise şu oldu:





Erdoğan’ın yine 8. dakikadan hemen sonra, ”YPG ve PYD terör örgütlerinin hangi ülke olursa olsun muhatap alınması bu konuda küresel düzeyde olan mutabakata kesinlikle uygun değildir” diyerek, PYD ve YPG’ye açıkça terör örgütü dediği görülüyor.





Çeviri ise şöyle:





”Taking YPG and PYD in the region - taking them into consideration in the region, it will never be accepted, and it is going to be against a global agreement that we have reached.”





Burada öncelikle YPG ve PYD’ye terör örgütü derken, çeviride terör örgütü kullanılmıyor. Ayrıca Erdoğan ‘muhatap alınması’ derken, tercüme ‘düşünülmesi’ anlamına gelen ‘consideration’ kelimesini kullanıyor.





ABD’nin YPG ve PYD ile doğrudan çalışmasından hareketle, bu örgütlere ‘terör örgütü’ sıfatının çeviride yer almadığı yine ABD tarafının tepkisini çekebilecekken, bunun söylenmediği görülüyor.





Neden?





Bilindiği gibi Türkiye'nin Batı’da Suriye’de Esed rejimine karşı mücadele etmiş olan yabancı radikal unsurlara ‘göz yumması’ suçlamasına uzun yıllardır muhatap. Erdoğan’ın İngilizceye çevrilen sözleri sanki Türkiye’nin bu hatasını anlamış ve bu hatadan döneceği mesajını veriyor.





Erdoğan’ın açıklamasını yazılı kağıttan okumuş olması ve tercümanda da bu yazılı kağıdın olduğundan hareketle, böyle bir yanlışın nasıl olduğu anlaşılır değil.





Erdoğan konuşmasını aniden ve hazırlanmamış şekilde yapmış olsa bile, tercümenin bu yanlışı büyük bir diplomatik skandal olarak niteleniyor.





Samanyoluhaber.com