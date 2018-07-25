Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin sembolü can çekişiyor... 'Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi' /25 Temmuz 2018 12:30

Türkiye'nin sembolü can çekişiyor... 'Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi'

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76.4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durdurma noktasına getirdiğini savundu.

SHABER3.COM

Geçen yıl temmuzda 6.8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76.4 oldu.
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.

'SUSAMDA STOKÇULUK YAPANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM'

Yalçın, piyasaya susam sürülmemesinin fiyatları etkilediğini iddia ederek, "Susamda stokçuluk yapanların önüne geçilmesi lazım. Gelen malları piyasaya sürmüyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor' diyorlar. Susamda yapılan stokçuluk üreticileri mağdur etti" ifadelerini kullandı.
Simit üreten esnafın maliyetlerinin arttığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an 100 gram simit 1.25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz. Susamın fiyatının bu kadar artması susamlı ürünlerin üretimini neredeyse durma noktasına getirdi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin sembolü can çekişiyor... 'Susamlı simit... Sonraki Haber >>

'Kanlı Meriç' türküsü

'Kanlı Meriç' türküsü

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Meriç'te hayatını kaybeden bebek meclis gündeminde

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Yanlış yerde durduğunu geç fark etti

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

İşte gerçek keramet

İşte gerçek keramet

İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Hizmet Gönüllülerin başına gelenlerin sebebi nedir?

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Ahmet Şık’a kürsüde saldırı

Kardeşliğin Kerameti

Kardeşliğin Kerameti

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü

Ukrayna, Avrupa’da Gabon ligine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:33