Türkiye'nin sembolü can çekişiyor... 'Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi'

Geçen yıl temmuzda 6.8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76.4 oldu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor" değerlendirmesinde bulundu.





Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.





'SUSAMDA STOKÇULUK YAPANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM'



