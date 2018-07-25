Meral Akşener kararını açıkladı: Aday olmayacak

Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada ağustos ayında toplanması planlanan olağanüstü kurultayda aday olmama kararının 'kesin' olduğunu söyledi.

"Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:





"Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır."



