Wall Street Journal'dan başyazı: ‘Erdoğan ağını genişletiyor’





ABD’nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi “Türkiye’nin Otoriter Erişimi” başlıklı başyazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllarca Türkiye’de yayınlarından hoşlanmadığı yerli ve yabancı gazetecileri taciz ettikten sonra ağını genişlettiğini, üstelik İspanya’nın nezdinde kendine beklenmedik bir yardımcı bulduğunu belirtti.





Ankara’nın Interpol’den çıkardığı emirler uyarınca solcu bir dergide Erdoğan’ı eleştiren yazılar kaleme aldığı için “terörist propagandayla” suçlanan İsveç vatandaşı Hamza Yalçın’ın 3 Ağustos’ta Barselona’da, “Ermeni Soykırımı ile ilgili görüşlerinden ötürü” Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın 19 Ağustos’ta Granada’da gözaltına alındığını kaydeden gazete, bunun Erdoğan’ın Türkiye’deki muhalifleri giderek artan şiddetle bastırmasına yeni bir evre oluşturduğu yorumunu yaptı. Hamza Yalçın ve Doğan Akhanlı’nın Cemaat ile hiçbir bağlantısının olmadığını, Erdoğan’ın farklı nedenlerden kendine sorun oluşturduğunu düşündüğü insanları kapsayacak şekilde ağını genişlettiğini yazan WSJ, muhaliflerin peşine düşmenin Türkiye’nin sınırlarını aştığını, Interpol’ün kırmızı bültenlerinin değerli kanun uygulama araçlarıyken Erdoğan gibi otoriter liderlerin siyasi muhalifleri hedef alması için kullanılır hale geldiğini kaydetti.