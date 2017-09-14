Türkiye'nin önem verdiği toplantı sönük geçecek

Avrupa Sendikaları Konfederasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Patrick Itschert, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) İstanbul toplantısını boykot ederek, Türkiye’deki anti-demokratik uygulamalara dikkat çekmek, sivil toplum örgütleriyle dayanışma göstermek istediklerini söyledi.

“Erdoğan değişmek zorunda” diyen Itschert, “Kararımız Türkiye halkına yönelik değil. Bizler hiç olmadığı kadar Türkiye’deki sivil toplumu, örgütlerini desteklemek zorundayız. Erdoğan Türk halkının hayatını KHK’lar ile düzenliyor. Bu kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Itschert, ILO’nun 2-5 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan toplantısını boykot çağrılarına bazı Avrupa hükümetlerinin desteğini beklediklerini belirterek, “Biz üyelerimize şu mesajı verdik: Gitmeyin, hükümetlerinize neden gitmediğinizi iletin ve onlardan da gitmemelerini isteyin. Bazı ülkeler bu çağrıya kulak veriyor, olumlu sinyal alıyoruz” dedi.





DW Türkçe’ye konuşan Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Patrick Itschert’e yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:





DW Türkçe: İstanbul’daki ILO toplantısını neden boykot ediyorsunuz?

Itschert: Bu toplantının İstanbul’da yapılması kararı iki yıl öncesinde alınmıştı. O dönem Türkiye’de sorunlar olmasına karşın, bu yönde karar alındı. Ama bu darbe girişimi öncesiydi. Darbe girişiminin Türk dostlarım için bir travma olduğunu anlayabiliyorum ve bu travma Avrupalılar tarafından hafife alınmış olabilir ancak gösterilen reaksiyon, olağanüstü hal uygulamaları, 28 KHK, bütün bu süreçte, yaşananlar tümüyle orantısız. KHK’lar şüphe götürmez bir şekilde hem uluslararası hem Avrupa hukuk düzenlemelerini, hem de Türk Anayasası’nı da ihlal ediyor. ILO konvansiyonları, Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı pek çok sözleşmenin ihlali apaçık ortada. 150 bini aşkın kişinin işine son verildi, ihraç edildi, 35 bini aşkın kişi hapiste, basın özgürlüğü yok. KHK’lar kanunilik, orantılılık ve gereklilik ilkelerini ihlal ediyor. Affedersiniz ama, KHK ile Türklere kış lastiğini ne zaman kullanacakları söyleniyor. Bu iş artık çok ileriye gitti ve biz de tam olarak bunu söylemek istiyoruz.



