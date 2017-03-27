Türkiye'nin nasıl bir yola gireceğini Havuz yazarlarından öğrenin

Hayrettin Karaman'ın "Türkiye nükleer ve kitle imha silahı edinmeli" "fetva"sından sonra İbrahim Karagül de benzer bir yazı kaleme aldı. Karaman'ın söyleyemediklerini de söyledi: IŞİD'le savaşmayı bırakalım



Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, "Türkiye'nin direnç adacıkları oluşturması gerektiğini" savunarak "Bunları yaparken, nükleer silah dahil, savunmanın her türlüsünde yeterli hale gelmek için bir olağanüstü hale geçmek zorunda" dedi.

"Batı dünyası yaşlandı, duraklama dönemine girdi. İki dünya savaşı sonrasında olduğu kadar güçlü, belirleyici değil" ifadesini kullanan Karagül, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni merkezler, güçler öne çıktı. Hesaplaşma, güç haritasının yeniden oluşumu işte bu yüzden çok daha zor. Çok daha tehlikeli. Atlantik ekseni, bir daha yeryüzünün geleceğini tek başına belirleyemeyecek"

IŞİD'LE SAVAŞI BIRAKMAYI ÖNERDİ





"16 Nisan'dan sonra iki konuda daha radikal bir karar verme durumundayız. Öncelikle Batı'nın tehdit ilan ettiği ne varsa, ister örgüt olsun ister başka bir şey, onlarla savaşı bir kenara bırakmalıyız.





Coğrafyayı harekete geçirip direnç adaları kurmalıyız..





Bu terör finansörleri, terör örgütleri üzerinden ülkelerimizi, şehirlerimizi işgal ederken, biz gücümüzü onların düşmanlarıyla harcamak zorunda değiliz. Kendi önceliklerimiz, kendi tehdit tanımlarımız neyse ona odaklanmalıyız. Avrupa'nın sınır bekçisi, terörle mücadele timi, mülteci önleme gücü değiliz ve artık olmamalıyız.





Türkiye, kendi coğrafyasında ulaşabildiği kim varsa, ne kadar ülke, topluluk ya da birey varsa, müthiş bir seferberlik halinde onları harekete geçirmek, direnç adacıkları oluşturmak zorunda. Bunları yaparken, nükleer silah dahil, savunmanın her türlüsünde yeterli hale gelmek için bir olağanüstü hale geçmek zorunda."





KARAMAN "FETVA" VERMİŞTİ

Karagül'ün yayın yönetmeni olduğu gazetede köşe yazarlığı yapan ve Erdoğan'ın gayri resmi fetvacısı olarak tanınan Hayrettin Karaman, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin nükleer silah ve kitle imha silahı gibi "her türlü" silaha sahip olması gerektiğini yazmıştı. Karaman, İslam dünyasında yıllardır tartışılan ve El Kaide zihniyeti dışında kalanların tamamının İslam'a aykırı bulduğu sivil-asker-ağaç demeden öldüren dehşet silahlarına kendince cevaz vermişti