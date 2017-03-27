Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 15 Temmuz gecesi MHP'lilere 'askere direnmeyin' demiş /27 Mart 2017 13:57

Bahçeli 15 Temmuz gecesi MHP'lilere 'askere direnmeyin' demiş

Gazeteciden çarpıcı 15 Temmuz iddiası: Bahçeli 'askere direnmeyin' dedi

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tavır alan ve beklenmedik şekilde ''başkanlık'' desteği veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi MHP'lilere önce ''Askere karşı durmayın, yardımcı olun'' mesajları yolladığı iddia edildi.

Hakan Aygün'ün bu hafta piyasaya çıkacak, ''15 Temmuz Sırları'' kitabında, darbe girişiminin üzerindeki sis perdesini aralayan sırlar ilk kez gündeme geliyor.

15 Temmuz'a ilişkin en ilginç sırlardan biri de, darbe girişiminden sonra beklenmedik şekilde Erdoğan'a ''başkanlık desteği'' verip, Türkiye'nin 16 nisan referandumuna gitmesinin yolunu açan Bahçeli'ye ait...

Cumhuriyet'in haberine göre, kitapta, Bahçeli'nin darbe girişimin başında MHP genel merkezi adına MHP üyelerine, ''sakın askerle karşı karşıya gelmeyin'' mesajı attırdığı iddiası ortaya atıldı.

Bahçeli'nin ''askere direnmeyin'' mesajını attığı saatlerde, AKP'lilerinse tüm Türkiye'yi darbeci askerlere karşı direnişe çağırdığı biliniyor.

Bahçeli'nin ''darbeye epeyce geç de olsa tavır almasıyla, olayların sıcaklığında pek fark edilmeyen bu ''sır'' kitapta şöyle anlatıldı:

''Küçük bir sır...

15 Temmuz gecesi, henüz “emir-komuta zinciri içinde görüntüsü dağılmamışken”, MHP genel merkezinden gönderilen mesajlarda, “sokaklara çıkmayın, askere direnmeyin’’ deniliyordu.

Sonra MHP üyelerine gönderilen mesaj değişti! Bahçeli kalkışmaya tavır aldı!

Eylül 2016 başı...

Ortalıkta henüz 15 Temmuz'un vesile olduğu başkanlık-anayasa değişikliği tartışmaları yok.

ANAP döneminin “derin devlet adamları’’ndan biri, siyasetçi arkadaşına, önemli bir istihbarat verdi:

“Erdoğan ile Bahçeli anlaştı. Anayasa değişikliği ve başkanlık önerisini Bahçeli getirecek. Kendisi de Erdoğan’ın yardımcısı olacak.’’

Bu sözler söylendiğinde şaka gibiydi. Ama 1 ay içinde doğruluğu çıkmaya başladı.

Anayasa değişikliği önerisi Bahçeli’den geldi!

Tıpkı, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kendi adayıymış gibi önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilan ettirmesi gibi!''
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