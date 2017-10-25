Türkiye'nin isteklerine Yunanistan'dan red!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana “995 Türk vatandaşının Yunanistan’dan sığınma talebinde bulunduğunu” belirterek, Çipras hükümetine “güvenli liman olmayın” çağrısı yaptı.





Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile ortak basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, “Yunanistan’dan sığınma talebinde bulunanlar Gülen hareketi ile bağı olup olmadıklarına göre değerlendirilmeli. İlişkilerimizi geliştirdiğimiz komşumuz Yunanistan, Gülencilere ‘güvenli liman’ olmamalı. Sığınma başvuruları buna göre değerlendirilmeli ve hainlere hak tanınmamalı” ifadesini kullandı.





Çavuşoğlu’nun bu çıkışına Yunan mevkidaşı Kotzias, “Bizde sığınma taleplerine yargı karar verir. Bazılarının hoşuna gitmese de buna saygı duyulmalı” karşılığını verdi.





Yunan yargı makamlarının, darbe girişimi sonrası Yunanistan’a sığınan 8 askerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönünde mayıs ayında verdikleri ret kararı sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Şimdi ise Türk hükümeti, Yunanistan’a sığınmacı olarak gelen Türklere, ilişkili oldukları gruba göre iltica hakkı verilmesini istedi.



