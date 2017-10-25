Samanyolu Haber /Gündem / Baskın Oran'ın üvey oğlu, Ünlü DJ yoğun bakımda /25 Ekim 2017 08:54

Baskın Oran'ın üvey oğlu, Ünlü DJ yoğun bakımda

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran’ın DJ’lik yapan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, Bodrum’daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Köseoğlu’nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

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Yapımcı ve müzisyen de olan DJ Hasan Köseoğlu, pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Köseoğlu, evlerinin önündeki merdivenleri çıkarken düşüp başını çarptı. 

Saat 09.00 sıralarında annesi Feyhan Köseoğlu Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Köseoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Baskın Oran, Köseoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi, "Büyük şok içindeyiz. Sabah eve gelirken ayağı kaymış düşmüş. Çok iyi bir operatör tarafından ameliyat edildi ve şu anda uyutularak ilaç tedavisi yapılıyor. Sabretmek ve beklemek durumundayız" dedi.

Tedavisi süren Köseoğlu, zaman zaman akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen’in Bodrum’da işlettiği eğlence mekanında DJ’lik yapıyordu.
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