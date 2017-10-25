Baskın Oran'ın üvey oğlu, Ünlü DJ yoğun bakımda

Yapımcı ve müzisyen de olan DJ Hasan Köseoğlu, pazar günü sabaha karşı Kumbahçe Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Köseoğlu, evlerinin önündeki merdivenleri çıkarken düşüp başını çarptı.





Saat 09.00 sıralarında annesi Feyhan Köseoğlu Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Köseoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.







