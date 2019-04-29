Türkiye'nin en içi boş gündemi: Buket Aydın Kanal D'de haber sunacak mı, sunmayacak mı?

31 Mart seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim iddiasına kahkahalarla yanıt veren ve eleştiri konusu olan Kanal D Ana Haber suncusu Buket Aydın’ın görevine geçtiğimiz hafta son verilmişti.





Aydın’ın görevine son verilmesine rağmen ana haberi sunmak istediği ancak zorla stüdyodan çıkarıldığı iddiası gündeme gelirken, Aydın’ın göreve geri dönmek için “Ankara’dan birilerini araya soktuğu” ileri sürülmüştü.





Bugün sosyal medyadan bir açıklama yapan Aydın, bu akşam 19.00’da bülteni kendisinin sunacağını açıkladı.





“Demirören’in eşi kovulmasını istedi”







Buket Aydın’ın görevden alındığı iddiası sonrası olayın nedeni merak konusu olmuş ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı.





Konuya ilişkin Medyaradar sitesinde ilginç bir iddiaya yer verildi.





İddiaya göre Buket Aydın’ın kanaldan gönderilmesini kanalın sahibi Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören istedi.





Demirören-Kalyoncu düğününe davetli olmamasına rağmen katıldığı belirtilen Buket Aydın’a Revna Demirören’in sert tepki gösterdiği ileri sürüldü.





Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Revna Hanım, yakın çevresine bir süredir açık açık Buket Aydın’ı görmek istemediğini dile getiriyormuş. Hatta, Demirören Medya Grubu CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’a da bu rahatsızlığını iletmiş. Ama gelin görün ki Soysal’ın bu konuda inisiyatif alacak yetkisi maalesef yokmuş…





Demirören Ailesinin içindeki Buket Aydın gerilimi sürerken, bombanın fitili ‘Düğün Gecesi’ ateşlenmiş… Bir iddia da odur ki, Buket Aydın düğüne davet edilmemiştir.





Davetsiz olarak gittiği düğünde Buket Aydın’ı gören Revna Hanım, çılgına döner. ‘Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya?’ dese de Revna Hanıma kimse cevap veremez. Damat tarafı olan Kalyoncu Ailesine ayıp olmaması için devreye Yıldırım Demirören girer ve ‘Buket Aydın Krizine’ o gece noktayı koyar; Buket Aydın, ‘gidecektir!’





Dedik ya iddia bu.





Öyle de olmayabilir.





Ama biz eldeki bilgilere göre devam edelim…





Düğün ertesi Yıldırım Demirören, Mehmet Soysal’a Buket Aydın’ı ‘tazminatta cömert’ davranarak ‘usulca’ göndermesini söyler.





Alınan bu talimat sonrası Soysal, Buket Aydın ile defalarca konuşur ama ikna edemez.





Bunun üzerine Yıldırım bey dönüşün olmadığını Buket Aydın’ın ekrana çıkartılmamasını bildirir.





Kapalı kapılar ardında gerçekleşen operasyon medya kulislerine sızar ve yazılır çizilir. Bu haberler üzerine haber yalanlanır ama geri adım atmak ise mümkün değildir.





Bu kez Twitter’da Türkiye gündeminde Buket Aydın’ın kovulması ‘Trend Topic’ olur. Devreye ise Ankara girer.





Ankara’nın hatırı sayılır yöneticisi, Demirören Medya Grubu CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı arayarak Buket Aydın’ın kovulmaması ‘ricasında’ bulunur. Bu rica karşısında Soysal, patronu Yıldırım Demirören’e durumu aktarır. İki arada bir derede kalan Yıldırım bey basına Buket Aydın’ın ‘izne’ çıktığının duyurulmasını söyleyerek zaman kazanmaya çalışır.





Kim bilir belki de eşi Revna Hanımı ikna edecektir.