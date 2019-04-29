Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş yağmur duasına katıldı /29 Nisan 2019 13:58

Mansur Yavaş yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ve Nallıhan'da düzenlenen yağmur dualarına katıldı.

Mansur Yavaş yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba mahallesi ile Nallıhan Uluköy mahallesinde yağışların bol olması için düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası' davetine katıldı.

Sarıoba mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, bereket için edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, "Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

?Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden Yavaş, Sarıoba mahallesinin sağlık ocağının da yenilenmesi talebini de geri çevirmeyerek, en kısa sürede tadilatının yapılacağını söyledi.

Polatlı'dan ayrıldıktan sonra yol kenarında bekleyen Nallıhan'a bağlı Uluköy mahallesi sakinlerinin de davetini kırmayan Yavaş, burada da 'Yağmur ve Şükür Duası'na katıldı.

Yavaş, "Allah dualarınızı kabul etsin. Bölgemizin sorunlarını biliyoruz, ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hep birlikte mahallelerimizi kalkındırmak için elbirliğiyle çalışacak ve inşallah sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.
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