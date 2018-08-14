Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'nin dolar krizi , Türk bankalarındaki batık döviz kredilerinin sayısını arttıracak' /14 Ağustos 2018 08:12

'Türkiye'nin dolar krizi , Türk bankalarındaki batık döviz kredilerinin sayısını arttıracak'

Capital Economics'ten William Jackson ve Liam Carson’a göre TL’nin değer kaybetmesi, Türkiye’deki bankalarda ödenme ihtimali düşük olan döviz kredilerinin sayısını arttıracak. Uzmanlar bu durumun da kredi krizine yol açacağını belirtti.

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Jackson ve Carson'un hazırladığı genel özette, "Türk yetkililer bugün yerel bankaları desteklemek için adımlar attı ama bu sektörün bulunduğu durumla ilgili endişeler devam ediyor. Bankalar döviz risklerine karşı tedbir alıyor, bu yüzden liranın çöküşünün onlara doğrudan etkisi olmayacak" ifadelerine yer verildi.
'TÜRKLERİN BORÇLARLA BAŞ EDİP EDEMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL'

Diğer yandan, yabancı para cinsinden kredi alanların borçlarını geri ödemekte güçlük çekeceğini kaydeden Capital Economics uzmanları, "Liranın geçtiğimiz mayısta hızla düşmeye başlamasıyla batık döviz kredilerinin sayısı giderek arttı. Liranın daha fazla değer kaybetmesiyle Türklerin borçlarla baş edip edemeyeceği belli değil" diye yazdı.

Şiddetli kriz beklemediklerini belirten uzmanlar, "Bu, bankacılık sektörünün daha hassas olduğu 2001'e benzemez. Yine de bankacılık sektörünün sorunları makroekonomi için ciddi kaygılar yaratmaya devam edecek. Bu, sonuçta ciddi kredi krizine yol açacak" dedi.
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