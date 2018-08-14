Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Berat Albayrak Kuveyt’ten 1.8 milyar dolar istedi, olumlu yanıt alamadı' iddiası /14 Ağustos 2018 03:21

'Berat Albayrak Kuveyt’ten 1.8 milyar dolar istedi, olumlu yanıt alamadı' iddiası

Dolar ve euro’daki kontrolden çıkan artış nedeniyle zor günler yaşayan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimi, içeride ABD’ye meydan okuyan açıklamalarda bulunurken, dışarıda da piyasalardaki olası bir çöküşü önlemek için sermaye ve kredi bulmak için temaslarda bulunuyor.

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Kuveyt kaynaklarının Ahval’e verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt’te temaslarda bulunarak ülkeye sıcak para getirmek için girişimde bulundu ancak Kuveytli yetkililerden destek için garanti alamadı.

Bu çerçevede Albayrak, Kuveyt ekonomi bakanı ve merkez bankası başkanı ile havalimanında biraraya geldi. 40 dakika süren görüşmede Albayrak, 1.8 milyar dolarlık destek istedi ancak Kuveytli yetkililerden olumlu yanıt alamadı.

Kuveyt medyası ise, Kuveyt Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemek için 1.8 milyar dolarlık kaynak zerk edildiği iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptığını duyurdu.

ahvalnews.com
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