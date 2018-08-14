'Berat Albayrak Kuveyt’ten 1.8 milyar dolar istedi, olumlu yanıt alamadı' iddiası

Kuveyt kaynaklarının Ahval’e verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt’te temaslarda bulunarak ülkeye sıcak para getirmek için girişimde bulundu ancak Kuveytli yetkililerden destek için garanti alamadı.







Bu çerçevede Albayrak, Kuveyt ekonomi bakanı ve merkez bankası başkanı ile havalimanında biraraya geldi. 40 dakika süren görüşmede Albayrak, 1.8 milyar dolarlık destek istedi ancak Kuveytli yetkililerden olumlu yanıt alamadı.





Kuveyt medyası ise, Kuveyt Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemek için 1.8 milyar dolarlık kaynak zerk edildiği iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptığını duyurdu.





ahvalnews.com