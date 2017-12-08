Samanyolu Haber /Spor / Türkiye'den inanılmaz düşüş … Türkiye 3. torbada yer aldı /08 Aralık 2017 00:28

Türkiye'den inanılmaz düşüş … Türkiye 3. torbada yer aldı

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

Türkiye'den inanılmaz düşüş … Türkiye 3. torbada yer aldı

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi’nde mücadele edecek olan Türkiye, 24 Ocak 2018’de İsviçre’nin Lozan kentinde çekilecek kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 3. Torba’dan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye’nin mücadele edeceği B Ligi’nde 1. Torba’da Avusturya, Galler, Rusya ve Slovakya; 2. Torba’da ise İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek yer alıyor.

UEFA’nın belirlediği Uluslar Ligi torbaları şöyle:
A Ligi:
1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya
2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya
3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda
B Ligi:
1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya
2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek
3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE
C Ligi:
1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya
2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç
3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya
4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya
D Ligi
1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan
2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg
3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,
4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık
UEFA Uluslar Ligi statüsü:
A Ligi
Takımlar, 3’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, 2019 Haziran’da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri’nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık’ta belli olacak.
Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde B Grubu’na düşecek.
UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi
B Ligi’ndeki 12 ülke, 3’er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020’de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi’ne düşecek.
B Ligi’nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020’ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
C Ligi
Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4’er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi’ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi’nde D Grubu’na düşecek.
UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
D Ligi
Takımlar 4’erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi’ne yükselecek. UEFA EURO 2020’ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
UEFA Uluslar Ligi takvimi şöyle:
Grup kuraları: 24 Ocak 2018 SwissTech Convention Centre, Lozan
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020
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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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