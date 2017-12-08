Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi





Geçen yıl 4 Kasım'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşma Ankara Adliyesi'nden Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki bir salona alındı. Gelen bin kişinin üzerinde izleyici arasından 150 kişi içeri alındı. Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istenmesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Demirtaş’ın AYM’ye gidilmesi talebini anayasanın 148. maddesinde göre OHAL KHK’ları hakkında dava açılamayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Yargılamanın durması talebini bu aşamada reddeden mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına, gelecek duruşmada bizzat mahkemeye getirilmesine karar verdi. Duruşma 14 Şubat'a ertelendi.











Duruşma sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şunları söyledi: “Daha önceleri hali içler acısı olan bir yargı vardı. Şimdi o yargı bile yok. Adalet Saraylarında adalet yazısı iyice silindi. Geriye sadece Saray kaldı.



Sözde yargıdan kaçıyorum diye tutuklandım, on üç aydır yargı benden kaçıyor. Bu suçları işleyenler yine bir gün yargı önünde hesap verecekler. Biz değil, Saray’ın önünde iki büklüm eğilenler tarihe utanç olarak geçecekler.”

Tutuklu yargılandığı dava bugün görülmeye başlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkemenin ‘tutukluluk kararının devamına’ karar vermesinden sonra “Sözde yargıdan kaçıyorum diye tutuklandım, on üç aydır yargı benden kaçıyor” dedi.