Samanyolu Haber /Gündem / Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi /08 Aralık 2017 00:40

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 399 gün sonra uluslararası katılımcıların, gözlemcilerin, milletvekillerinin güvenlik gerekçesiyle salona alınmamaları kararıyla başladı. Duruşma salonuna getirilmeyen Demirtaş, SEGBİS ile bağlanmayı kabul etmeyerek duruşmaya katılmadı. Demirtaş'ın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşmanın 14.02.2018 tarihinde yapılmasına karar verildi.

SHABER3.COM


Geçen yıl 4 Kasım'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlamalardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı.  Duruşma Ankara Adliyesi'nden Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki bir salona alındı. Gelen bin kişinin üzerinde izleyici arasından 150 kişi içeri alındı. Demirtaş, savunmasının SEGBİS sistemi ile alınmak istenmesi nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Demirtaş’ın AYM’ye gidilmesi talebini anayasanın 148. maddesinde göre OHAL KHK’ları hakkında dava açılamayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi. Yargılamanın durması talebini bu aşamada reddeden mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına, gelecek duruşmada bizzat mahkemeye getirilmesine karar verdi. Duruşma 14 Şubat'a ertelendi.

Tutuklu yargılandığı dava bugün görülmeye başlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkemenin ‘tutukluluk kararının devamına’ karar vermesinden sonra “Sözde yargıdan kaçıyorum diye tutuklandım, on üç aydır yargı benden kaçıyor” dedi.

Duruşma sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş şunları söyledi: “Daha önceleri hali içler acısı olan bir yargı vardı. Şimdi o yargı bile yok. Adalet Saraylarında adalet yazısı iyice silindi. Geriye sadece Saray kaldı.


Sözde yargıdan kaçıyorum diye tutuklandım, on üç aydır yargı benden kaçıyor. Bu suçları işleyenler yine bir gün yargı önünde hesap verecekler. Biz değil, Saray’ın önünde iki büklüm eğilenler tarihe utanç olarak geçecekler.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi Sonraki Haber >>

Biz buyuz !

Biz buyuz !

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Eren Erdem: Kudüs Filistin’in diyorsunuz ama...

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Onlar, fedakar insanlar, kahraman insanlar!..

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Türkiye İran'ın parasına el koydu...

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:52:13