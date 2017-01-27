Türkiye'den Filistinlilere şok darbe!





İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinden sonra Tel Aviv'e atanan ilk Türk Büyükelçisi Kemal Ökem İsrailli i24news'e özel röportaj verdi.





İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Batı Şeria'da inşa edilmesi öngörülen 2500 yeni yerleşim yeri projesini açıklamasından saatler sonra konuşan Ökem yerleşim yerlerini Türkiye'nin hukuki bulmadığını belirtti.





Öte yandan, Büyükelçi Ökem yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaad ettiği ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs'e taşınması hususunda ise "Yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın vaad ettiği ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının Barış olasılıklarına zarar vermemesini umabiliriz" dedi.





Büyükelçi Okem verdiği mülakatta İsrail İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan bir Genel Müdür’ün Türk muadiliyle görüşmek üzere bu ay içinde Ankara'ya ve Kültür ve Turizm Bakanı’nın da önümüzdeki ay İsrail'e düzenleyecekleri ziyaretlere de değindi.





Geçtiğimiz haftalarda Kudüs'teki İsrail askerlerine yönelik terör saldırısını kınayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'daki takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bu konuya da değinen Ökem 'iki millet arasında derin bir düşmanlık görmüyorum. Karşılıklı çıkarlar karşılıklı güven sağlayacaktır, bu da insanların görüşlerini değiştirecektir' şeklinde konuştu.









Filistin Davasına En Büyük Darbe





Başkan Trump'ın ABD Büyükelçiliği'ni resmi olarak yarışı işgal altında olan Kudüs'e taşıma vaadi Filistinliler arasında tepki ve endişeyle karşılanmıştı. Filistin lideri Mahmud Abbas geçtiğimiz hafta Ürdün Kralı Abdullah'la bir araya gelerek bütün imkanları bu ihtimalin önüne geçme kararı almıştı.





Dahası büyükelçığın Kudüs'e taşınmasının bölgede aşırıcı hareketleri ve terör saldırılarını artıracağı düşünülüyor.





Hal böyleyken yeni Büyükelçi'nin ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hususundaki cılız cevabı Türkiye'nin İsrail'i huzursuz etmek ve Başkan'ı Trump'i eleştirmek istememesi e açıklanabilir.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu Perşembe günü yaptığı açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tel Aviv'de düzenlenecek olan Akdeniz Sahası Fuarına katılmak üzere Şubat ayında İsrail'e gitme ihtimaline değindi.





Ay başında el Arabi el Cedid gazetesine konuşan Türk Hükümetine yakın bir kaynak bu ziyaretin güvenlik, turizm ve ticaret alanlarındaki işbirliğini geliştirme amacını taşıdığını ve Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili geliştirme ve güçlendirme konusundaki iş tekliliğini ortaya koyduğunu dile getirmişti.





Aynı kaynak, Türk havayolu şirketlerinin İsrail pazarındaki ikinci büyük paya sahip olduğunu, bu çerçevede iki tarafın iki ülke vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılması meselesini ele alacağı belirtiliyor.









Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın Çavuşoğlu'nun İsrail'e ziyaret düzenlemesi ihtimalini yeni yerleşim yerleri tartışmalarına denk gelmesi dikkat çekiyor. Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşim yeri inşa edilmesine yönelik dev projenin açıklanması tüm dünyada ve Arap dünyasında tepkilere neden oldu.





Türk dış politikası resmi olarak yerleşim yerlerini hukuksuz ve barış sürecinin sonunu getirem bir adım olarak nitelerken, Dışişleri Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinin şimdiye kadarki en büyük yerleşim yeri projelerinden birinin açıklanmasının hemen ardından yapılması oldukça önemli.