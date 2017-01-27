Samanyolu Haber /Spor / Maç sırasında basketbolcunun 'gözü çıktı' /27 Ocak 2017 14:17

Maç sırasında basketbolcunun 'gözü çıktı'

Yeni Zelanda'da oynanan basketbol maçı sırasında New Zealand Breakers takımının oyuncusu Akil Mitchell'in göz bebeği, rakip takımın oyuncusunun parmağının girmesi sonucu yerinden çıktı. Yeni Zelanda medyası, oyuncunun durumunun iyi olduğunu yazdı.

Maç sırasında basketbolcunun 'gözü çıktı'



Olay Auckland'de, Cairns Taipans-Yeni Zelanda Breakers arasında oynanan Avustralya Ulusal Basketbol Ligi maçı sırasında yaşandı.
ABD'li oyuncu atağa çıktığı sırada rakip takımın oyuncusunun parmağı yanlışlıkla Mitchell'ın gözüne girdi.

Mitchell olay sonrası sol gözünü tutarak yere yattı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Yeni Zelanda radyosuna olay anını anlatan oyuncu, 'avucunu yüzüne götürdüğünde göz bebeğinin göz çukurunun dışında, suratının kenarında olduğunu hissettiğini' söyledi.

Mitchell, "Göz bebeğimin olması gereken yerde olmadığını hissettim ve o anda biraz çılgına döndüm" dedi.
24 yaşındaki basketbolcu seyircilerin ve diğer oyuncuların paniklediğini duyduğunu, bir daha göremeyeceğini, kariyerinin sonlandığını düşündüğünü belirtti.

Mitchell "Ambulansa bindiğimde bana ağrı kesici verdiler ve gözüme tuzlu su damlattılar, o an göz bebeğimin yerine yerleştiğini hissettim. Gerçekten çok garip bir histi" dedi.
Basketbolcu, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
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