Maç sırasında basketbolcunun 'gözü çıktı'

Olay Auckland'de, Cairns Taipans-Yeni Zelanda Breakers arasında oynanan Avustralya Ulusal Basketbol Ligi maçı sırasında yaşandı.

ABD'li oyuncu atağa çıktığı sırada rakip takımın oyuncusunun parmağı yanlışlıkla Mitchell'ın gözüne girdi.

Mitchell olay sonrası sol gözünü tutarak yere yattı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Yeni Zelanda radyosuna olay anını anlatan oyuncu, 'avucunu yüzüne götürdüğünde göz bebeğinin göz çukurunun dışında, suratının kenarında olduğunu hissettiğini' söyledi.

Mitchell, "Göz bebeğimin olması gereken yerde olmadığını hissettim ve o anda biraz çılgına döndüm" dedi.

24 yaşındaki basketbolcu seyircilerin ve diğer oyuncuların paniklediğini duyduğunu, bir daha göremeyeceğini, kariyerinin sonlandığını düşündüğünü belirtti.



