Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor /31 Ağustos 2017 14:26

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

İngiltere'de bulunan "Hizmet Studies" adlı araştırma enstitüsünün yöneticisi Dr. İsmail Sezgin, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de cezaevinde rehin tutulan annelerle ilgili karikatürleriyle gündeme gelen Hindistan asıllı ünlü karikatürist Aseem Trivedi ile bir Youtube yayını yaptı.

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Sezgin, yayın konuğu olarak aldığı Trivedi ile Türkiye üzerine yaptığı karikatürleri, cezaevinde bulunan anne ve bebekleri konuştu. 

Bu karikatürleri hangi maksatla çizdiğini anlatan Trivedi, Türkiye'deki mağduriyetleri anlatmak için katkıda bulunmak istediğini ifade etti. 

Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart'ın tutukluluğunu gündeme getirmek için Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında çizim yapmaya başlayan Trivedi, cezaevindeki 60 bine yakın insanla ilgili mağduriyetleri öğrenince kayıtsız kalamadı.

Türkiye'deki hukuk dışı uygulamaları dünya gündemine taşımak için sanat dilini kullanmaya devam edeceğini ifade eden Aseem Trivedi, dünden bu yana da kaçırılan 13 kişi için yaptığı çizimlerle gündemde.





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Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

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