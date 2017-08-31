Rezalettir ihanettir!..

Devlet Bahçeli’den ‘referandum’ için çok sert tepki





MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak’taki yapılması planlanan ‘referandum’a sert tepki gösterdi. MHP Lideri, “Kerkük’ün referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir. Türkiye bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Irak’ta yapılması planlanan ‘bağımsızlık referandumu’nun ‘savaş sebebi’ sayılmasını istemiş; Başbakan Binali Yıldırım ise Bahçeli’ye, “Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz” şeklinde cevap vermişti.