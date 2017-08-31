Samanyolu Haber /Gündem / Rezalettir ihanettir!.. /31 Ağustos 2017 13:01

Rezalettir ihanettir!..

Devlet Bahçeli, Kerkük'ün Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referanduma dahil edilme planlarına çok sert tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Devlet Bahçeli’den ‘referandum’ için çok sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak’taki yapılması planlanan ‘referandum’a sert tepki gösterdi. MHP Lideri, “Kerkük’ün referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir. Türkiye bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı” dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Irak’ta yapılması planlanan ‘bağımsızlık referandumu’nun ‘savaş sebebi’ sayılmasını istemiş; Başbakan Binali Yıldırım ise Bahçeli’ye, “Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz” şeklinde cevap vermişti.
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