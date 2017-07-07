Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki internet sansürü Guinness Rekorlar Kitabı’na giriyor /07 Temmuz 2017 08:34

Türkiye'deki internet sansürü Guinness Rekorlar Kitabı’na giriyor

49. kez sansürlenen Sendika.org Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu

SHABER3.COM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 4 Temmuz’da 49. kez sansürlenen Sendika.org, en çok erişim engeline maruz kalan ve bu sansür uygulamasını en çok aşan site olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu. 16 yıldır habercilik yapan Sendika.org haber sitesi ilk olarak  25 Temmuz 2015’te, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) İdari Tedbir kararıyla erişime engellenmişti. Site 2. yıl dolmadan 49 kez Türkiye’den erişime kapatıldı.

Sitede yayınlanan haberde “Anayasa’ya aykırı hileli maddelere dayanan erişim engeli uygulaması karşısında sitenin hukuki başvuruları da yanıtsız bırakıldı” denildi.

Rekorun ilk sahibi DİHA’ydı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 17 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TİB kapatıldı ancak sansür işlemi bu KHK ile BTK eliyle sürdürüldü. Daha önce 48 kez erişime engellenerek bu alandaki rekorun ilk sahibi olan DİHA da ajansın bir bütün olarak kapatılmasının ardından yayın hayatına son verdi.

Son erişim yasağına ilişkin Sendika.org’dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Yayın hayatımızın 17. yılına hemen her gün alınan erişim engeli kararlarıyla ve son olarak büromuzun basılıp editörümüzün gözaltına alınmasıyla girdik. Ancak faşizmin tüm engelleme çabalarına, faşizme karşı mücadelenin gereğini yaparak karşılık verdik. Gerçekleri aktarmaktan, halkın haber alma hakkını savunmaktan bir an geri durmadık. Okuyucularımız için Sendika.Org’un iki yıla yaklaşan ‘engelli koşu’sunu bir zaman çizelgesine dönüştürdük. Faşizmin saldırıları devam ettikçe bu koşunun süreceğini, çizelgemizin biraz daha kabaracağını biliyor; inadına #SendikaOrgSusmayacak demeye devam ediyoruz.”
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