Samanyolu Haber /Dünya / Katar'a yeni yaptırımlar geliyor... /07 Temmuz 2017 08:37

Katar'a yeni yaptırımlar geliyor...

Arap ülkelerinin Katar’a siyasi, ekonomik ve hukuki ambargo uygulama sürecinde yeni aşamaya girildi.

Katar'a yeni yaptırımlar geliyor...

 Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, krizini sona erdirmek üzere Katar’a sundukları 13 maddelik talep listesinin reddedilmesinin ardından, ‘yeni önlemler’ alacaklarını açıkladı.

Katar’ın 13 maddelik talep listesini reddetmesinin ardından ortak bir açıklama yapan 4 Arap ülkesi, Katar’ın kararının ‘terör gruplarıyla bağlantısını kanıtladığını’ ifade ederken ‘yeni önlemler’ alınacağını bildirdi. 4 Arap ülkesi, 13 maddelik listenin artık ‘geçersiz’ olduğunu da duyurdu.

Açıklamada, “Katar hükümeti anlaşmazlıkları çözmek için yürütülen diplomatik çabaları sabote etti. Katar’ın talepleri reddetmesi, bölgenin istikrarını ve güvenliğini sabote etmeye devam edeceğini doğrulamıştır” denildi. Açıklamada, “Alınacak önlemler, Katar halkını değil, hükümetini hedef alınacaktır” ifadelerine de yer verildi.
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