Türkiye'de oldu! Bu sapkınlığın tarifi yok

Van’da 26 Ocak perşembe saat 13.00 sularında kentteki bir hastaneye getirilen bir bebeğin uğradığı cinsel istismar ve fiziksel şiddet sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.





Birgün Gazetesi'nin ulaştığı bilgiye göre perşembe öğle saatlerinde 2 erkek 1 kadın tarafından hastaneye bir bebek getirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kentteki özel hastaneye ulaştırılan ve henüz bir kimliği ve ismi olmayan bebek kalbi durmuş olarak acil bakıma alındı. Temel yaşam desteği, kalp masajı şeklindeki müdahalelerin ardından bebek yaşama döndürüldü. Doktorlar bu sırada bebeğin vücudundaki morluklardan fiziksel şiddete uğradığını anladı. Ancak bu görüntüden daha acı olanı kısa süre sonra anlaşıldı.





Yaşama geri dönen minik bebek 'yeni doğan yoğun bakımına' alındı. Burada hastane doktorları tarafından yaşama tutunma mücadelesi veren bebeğin tetkikleri yapıldı. Muayene sonrası bebeğin sadece fiziksel şiddete değil aynı zamanda cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı.





Tetkik bulgularına göre 38 günlük olduğu tespit edilen bebeğin vücudunda darp izlerine, karnının içinde karaciğerde sıvı, kırık ve cinsel istismara rastlandı. Minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen Cuma günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.





Anne ve 2 erkek tutuklandı





Bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından polis tarafından başlatılan soruşturma başlatıldı. Bebeği hastaneye getiren ve annesi olduğu iddia edilen kadın ile 2 erkek tutuklandı.





Valilik: Şüpheliler savcılığa sevk edildi





Van Valiliği fiziksel şiddet ve cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren bebekle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"İlimizde İpekyolu ilçesinde bir özel hastaneye 26.01.2017 günü 13.00 sıralarında tedavi amacıyla annesi P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek şahıslar tarafından götürülen 38 günlük erkek bebeğin yapılan muayenesinde; kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularının bulunduğu, bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedaviye alındığı bilgilerinin İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak bahsi geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlar, tahkikat devam ederken tedavi altında bulunan bebek 27.01.2017 günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yakalanarak haklarında işlem yapılan şüpheliler düzenlenen tahkikat evrakı ile 30.01.2017 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Birgün