Trump yetkilerini sorgulayan o ismi görevden aldı!

Adalet Bakanı’nı görevden aldı





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Yates’in Adalet Bakanlığı’na ihanet ettiği” belirtilirken, yerine Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Dana Boente’nin atandığı duyuruldu.







CNN, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Trump’ın Yates’i telefon açarak değil, elden ulaştırılan bir mektupla görevden aldığını yazdı.





Trump, görevden almadan bir süre önce attığı tweet’te Sally Yates için, “Obama’nın Adalet Bakanı” ifadesini kullanarak, vereceği kararın sinyalini verdi.







Trump sosyal medya mesajında, “Demokratlar yalnızca siyasi nedenlerle Kabine için yaptığım seçimleri geciktiriyorlar. Engel olmaktan başka yapacakları bir şey yok. Şimdi de Obama’nın A.B.” yazdı.





Trump’ın dramatik hamlesi, CNN’in Yates’in Adalet Bakanlığı hukukçularına gönderdiği mektubu haberleştirmesinin hemen ardından geldi.







KARARNAMEYİ SAVUNAN GÖRÜŞ BİLDİRMEYİN!





Yates mektubunda,”Ben, bu kurumun ana görevleri olan; “daima adaleti arama ve doğrunun yanında olma” hususlarında yasalar önünde alacağımız pozisyon açısından sorumluyum” ifadesi yer aldı.





Adalet Bakanlığı yetkililerine Trump’ın kararnamesi lehinde hukuki görüş bildirmemelerini söyleyen Yates, Başkanlık kararnamesinin meşru olduğuna inanmadığını belirterek, “Adalet Bakanlığı’na vekalet ettiğim sürece, Bakanlık, Başkanlık Kararnamesi’ni savunan görüş vermeyecek” yazdı.







Sally Yates, Trump’ın selefi 44’üncü Başkan Barack Obama döneminde, Adalet Bakanı Loretta Lynch’in yardımcısıydı.



Obama’nın görevi Trump’a devretmesi sonrası ise yeni başkanının “isteği” ile vekaleten Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Yates, Trump’ın aynı koltuğa aday gösterdiği Jeff Sessions Senato onayı alana dek “vekaleten” Bakanlık görevini yürütecekti.

Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran kararnamesinde payı olan Beyaz Saray Siyaset Direktörü Stephen Miller de, “Yates’in kararının ABD’nin hukuk sisteminin ne kadar siyasallaştığını gösterdiğini” savundu.





DÜNYA SUSMUYOR! TEPKİ YAĞIYOR







Öte yandan, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesi sonrası başlayan protestolar başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor.

Birleşik Krallık’ta Londra başta olmak üzere Glasgow, Edinburgh, Bristol’ında aralarında bulunduğu birçok şehirde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı.





İngiltere Başbakanı Theresa May’e, “Trump’ın İngiltere ziyaretini iptal etme çağrısı” yapan kampanyada ise imza sayısı 1.5 milyonu aştı.







Başbakanlık ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, “May’in Kraliçe’nin davetini ABD Başkanı Trump’a iletmekten mutluluk duyduğu” ifadesi yer almıştı.





Aynı günün akşamında ise Başbakanlık ofisi önünde toplanan binlerce kişi Trump’ın planlanan ziyaretinin iptali için slogan attı.





Başbakan May’i de hedef alan protestocular, “Utan May” şeklinde slogan attı.





Theresa May, ABD ziyareti sonrasında geldiği Türkiye’de, ısrarlı sorulara karşın “Trump’ın vize sınırlaması kararını kınamaktan kaçınması” ile tepkilerin hedefi olmuştu.





İŞTE TRUMP’IN YARGI ENGELİNE TAKILAN KARARNAMESİ







“Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.





“Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.





ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü.

