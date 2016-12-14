Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de kimsenin güvenliği garanti değil /14 Aralık 2016 16:48

Türkiye'de kimsenin güvenliği garanti değil

Tinerci olduğu iddia edilen bir kişinin bir vatandaşı ateşe verdiği görüntüler sosyal medyayı şoke etti.

Sosyal medyayı sarsan inanılmaz görüntü..

Sosyal medyayı sarsan inanılmaz görüntü... Tinerci olduğu iddia edilen bir kişinin bir vatandaşı ateşe verdiği görüntüler sosyal medyayı şoke etti. Görüntülere göre montu bir anda alevler içinde kalan vatandaş kısa süre içinde polis tarafından söndürüldü. Görüntüleri çeken Murat Efe, "Yoldan geçen herkese bulaşıyordu. Su attığını zannettik. Bir anda alevler içinde kaldı. Polis müdahale etti, kısa süre içinde söndürüldü" dedi.

Twitter kullanıcısı Murat Efe'nin sosyal medyada paylaştığı görüntü herkesi şoke etti. 

İddiaya göre Nişantaşı'nda bugün bir tinerci yolunu kesen adamı yakmaya çalıştı. Montu alev alan vatandaşı polis söndürdü.

Murat Efe adlı kullanıcı görüntüyü "#Nişantaşı biraz önce:( hepimizin yolunu kesen #tinerci bir adamı yaktı, #polis söndürdü! sıradan deliliğin hakim olduğu bir #istanbul günü" mesajıyla paylaştı. 
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