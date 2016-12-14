'İstanbul Emniyeti'nde kan dondurucu, yoğun işkence var'

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan işkenceye ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.







ÇHD İstanbul Yöneticisi Ebru Timtik, işkencenin insanlık suçu olduğun belirtti, "Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde insanlık suçu işleniyor" dedi. Avukatların buna tanık olduğunu söyleyen Timtik, "Meslektaşlarımız bunlara tanık oldular, gözaltındakilerin insanları yürüyemeyecek duruma getirdiklerini söylüyorlar" diye konuştu. ÇHD olarak işkenceye izin vermeyeceklerini söyleyen Timtik, faşizme karşı direnmekten başka yolun kalmadığını vurguladı.





'ÇIPLAK ARAMA KADINLAR İÇİN CİNSEL İŞKENCE'





EHB üyesi Avukat Gülhan Kaya, sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan müvekkili Filiz Çolak'la görüştüklerini ifade etti, Çolak'ın ayakta duramaz durumda olduğunu kaydetti.





Kaya, "Gözaltına alındığı andan itibaren beri kaba dayağa maruz kalmış, hatta doktorların gözü önünde dayak yemiş. TEM şubede de çıplak aramaya maruz kalmanın yanı sıra, polisler genital bölgesine ve memesine vurmuşlar. Her iki saatte bir işkence yapmak için alıyorlarmış" diye konuştu.





Kaya, Çolak'ın "Sadece bana değil, herkese işkence yapılıyor. Erkelerin bölümünden sürekli çığlıklar, sesler geliyor" dediğini söyledi. Çolak'a uygulanan işkencenin doktor raporlarına geçip geçmediklerini bilmediklerini belirten Kaya, çıplak aramanın cinsel işkence olduğunun altını çizdi. Kaya, "OHAL'de avukat yasağıyla işkence meşrulaştırılmaya, kanıksatılmaya çalışılıyor. İşkence insanlık suçudur ve asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.





'ELİ FELÇ OLMUŞTU'





İHD Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülseren Yoleri, artan işkencenin endişe verici olduğunu belirtti. İşkence iddiaları üzerine gittikleri hapishanelerde anlatımların doğru olduğunu gördüklerini söyleyen Yoleri, tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı: "19 yaşındaki bir genç işkence sonucu eli felç olmuştu, hastaneye sevki sırasında bile işkence uygulandığı halde raporlaştırılmamıştı. Yanımızda gardiyan olmasına rağmen bu baskıyla yaşadıklarını anlattı."



