Türkiye'de gözaltına alınan iki Alman'dan biri serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı 31 Ağustos perşembe günü Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan iki Alman vatandaşından birinin bugün serbest bırakıldığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü, serbest bırakılan kişinin avukatının federal hükümete bu konuda bilgi verdiğini söyledi. Bakanlığın bu bilgileri şu anda incelemekte olduğu duyuruldu.





Geçen hafta gözaltına alınan ikinci kişinin ise hâlâ cezaevinde bulunduğu, bu kişi ile Alman diplomatların ilişkiye geçmelerine hâlâ izin verilmediği belirtildi.





Alman medyasında gözaltına alınan iki kişinin, Türk asıllı evli bir çift olduğu ve Gülen yapılanmasına üye olmakla suçlandığı bilgileri yer almıştı.





Böylece Türkiye'de siyasi sebeplerden ötürü tutuklu bulunan Alman vatandaşı sayısı 11'e indi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde toplam 54 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da var.





Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatadandaşları nedeniyle Almanya'da birçok siyasetçi Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor. Bunlar arasında Türkiye'ye yönelik resmi bir seyahat uyarısının yanı sıra Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin engellenmesi de sık sık gündeme getiriliyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve başbakan adayı Martin Schulz da Pazar günü düzenlenen televizyon düellosunda, Türkiye ile AB'ne tam üyelik müzekerelerini sona erdirmek istediklerini vurguladılar.