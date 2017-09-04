AKP'li yeni bakandan yolsuzluk itirafı...

Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz" diye konuştu.





'Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın'





Konuşmasında üreten insanlara destek vereceklerini altını çizen Fakıbaba, usulsüz ve sahte faturayla destek alanları da uyarıp şöyle konuştu:





"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul’da başka bir işle uğraşıyor. Ama ben gübre, mazot primlerini tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan, bundan niye vazgeçildi. Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın, onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insan da suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız."



