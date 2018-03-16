Türkiye'de engellemede sınır yok... Erişim engelini aşan VPN hizmetlerine de erişim engeli

5651 sayılı kanunun erişim sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 6’ncı maddesine 6 Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklikle yeni bir (ç) bendi eklenmiş ve erişim sağlayıcıları ‘erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla’ yükümlü kılınmıştı. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen erişim sağlayıcılara da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı tarafından 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verileceği belirtilmişti.

Ayrıca ‘ç’ bendi doğrultusunda Tor Project, VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, VyprVPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VPN’in erişime engellenmesi talep edilmişti.

Bu maddeye dayandırılarak yapılan erişim engelleri sonucunda, 20 VPN sağlayıcısı ve şifreli mail hizmeti sunan ProtonMail’e artık Türkiye’den erişim mümkün değil.



5651 sayılı kanuna eklenen “ç” bendiyle pvanish.com, privateinternetaccess.com, purevpn.com, goldenfrog.com, tunnelbear.com, vpnunlimitedapp.com, hotspotshield.com, hidemyass.com, vpnunlimitedapp.com, expressvpn.com, betternet.co, expressvpn.host, f-secure.com, safervpn.com, zenmate.com.tr, zenmate.com, zenmate.com.ru, zenmate.de, nordvpn.com ve bunlara ek olarak geçtiğimiz günlerde “cyberghost.com” VPN hizmetlerine erişim engeli getirilmesinin ardından, dün gece de şifreli iletişim imkanı sağlayan ProtonMail e-posta sağlayıcısına Türkiye’den erişim engellendi. Benzer şekilde ProtonMail’e ait ProtonVPN servisi ile ilgili websitesine de Türkiye’deki çeşitli erişim sağlayıcılardan ulaşılamıyor.



ProtonMail, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla erişim engelini duyurdu ve şöyle dedi: “Vodafone Türkiye, ProtonMail’i engellemeye başladı. Türkiye hükümetinin internet özgürlüğünü yasakladığı bir dönemde bu uygulama sürpriz değil. Bu tür bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bize bildirin. Bu beklenmedik bir şey değildi ve ücretsiz ProtonVPN hizmetimiz bu engeli aşmaya olanak sağlıyor.”





ProtonMail ve VPN hizmetlerine getirilen güncel yasakları Diken’e değerlendiren Akdeniz, şöyle konuştu: “Türkiye’de şu an hem hakimlik, hem de BTK kararlarıyla 174 binden fazla internet sitesine ve 100 binden fazla site içeriğine erişim engellenmiş durumda. Şimdi de 5651 sayılı kanun kapsamında ilk bakışta göze çarpmayan ve içeriği belirsiz bir hükme istinaden yurtdışındaki VPN servis sağlayıcılarına erişim Türkiye’den engellenmeye başlandı. Erişime zaten engelli sitelerin ve haberlerin üstüne bir de VPN kullanımının engellenmeye çalışılması gerçekten düşündürücü ve sansürün yeni bir boyutu. Genel seçimlerden önce de bu tip sansür uygulamaları gitgide artacaktır.”

Bunlara ek olarak elektronik posta hizmet sağlayıcısı ProtonMail’in de engellenmesini anlamsız bulduğunu belirten Akdeniz sözlerine şöyle devam etti: “ProtonMail’in aslında Gmail veya Hotmail’den bir farkı yok. Hepsi elektronik posta servisi sunuyor. ProtonMail’in çok daha güvenli bir servis olduğu göz önünde bulundurulduğunda, devlet yetkililerinin bu sistemden bir rahatsızlık duyduğu çok net anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde herhalde sadece PTTMessenger gibi devlet onaylı iletişim servislerini kullanmamıza izin verilecek.”