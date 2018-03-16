İngiltere’de süresiz oturum izni başvurusunun iptali ne anlama geliyor?

İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı bir açıklamayla iş kurmak üzere Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelen Türkiye vatandaşlarına verilen süresiz oturum izninin koşullarını değiştirdiğini duyurdu.







Bakanlık, yeni kuralları açıklayana dek Ankara Anlaşması kapsamında yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacak.





Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bağımlı yakınları, koşulları yerine getirdikleri takdirde Ankara Anlaşması gereğince hala "süreli" oturum izni başvurusu yapabilecek.





İngiltere’nin yeni uygulaması süreli oturum izinlerini etkilemeyecek ve bu başvurular için işlemler eskisi gibi devam edecek.





Bakanlık, sürekli oturum izni konusunda yeni uygulamaya ilişkin karar verilinceye kadar da, Ankara Anlaşması kapsamında ülkede bulunanların süresiz oturum izni başvurusunda bulunan kişilerin süre ve ücret konusunda aynı kurallara tabi olacaklarını kaydetti.





Ankara anlaşması kapsamında 4 yıl süreyle İngiltere'de kalanlar, yeni kurallar belirlenene kadar 16 Mart 2018 tarihinden itibaren anlaşma kapsamında Süresiz Oturum İzni başvurusu yapamayacak.





Şu ana kadar yapılmış olan süresiz oturum izni başvurularının ise etkilenmeyecek.





İçişleri Bakanlığı buna karşılık yeni oturum izni başvurusu koşullarının ayrıca belirleneceğini ve 16 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan başvuruların buna göre işlem göreceğini duyurdu.





‘’ECAA Agreement'' olarak bilinen Ankara Anlaşması, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.





Bakanlık, bu süresiz oturum iznini durdurma kararını, Ankara Anlaşması ile ülkeye gelenlerin yakınlarının hangi koşullara tabi olacağı konusunda 2015 yılında açılan "Aydoğdu Davası"nın hükmüne dayandırmakta.





Aslında Ankara Anlaşması kapsamında ülkeye gelenlerin bağımlı eşlerine de süresiz oturum izni verilmesi talebiyle açılan davada hakim, süresiz oturum izni için genel olarak geçerli 5 yılı doldurmuş olma koşulunun Ankara Anlaşması ile gelenlere 4 yıl olarak uygulanmasının bir çelişki oluşturduğuna hükmetmişti.





İçişleri Bakanlığı yetkilileri, mahkeme kararının sonuçlarını değerlendirmeye aldı. Bakanlık, bu süreç içinde Ankara Anlaşması kapsamında ülkede kalanlardan yeni süresiz oturum izni başvurusu almayacaklarını paylaşıyor.