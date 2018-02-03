Türkiye'de devletin uydurduğu 'lastik terör' var ve bu devlet terörüdür

Siyaset din ve tarih alanında çalışmaları olan Çağlar sosyal medya hesabından AKP’nin dünyada örneği olmayan bir ‘lastik terör’ kavramı ürettiğini yazdı.







“Öyle lastik bir terörizm kavramı ürettiler ki, dünyada örneği yok. Eline silah alandan barış diyene, savaşa hayır bildirisi dağıtandan bir bankaya para yatırana kadar herkesi kapsıyor. İslamcı-Türkçü olmayan herkes terörist. HDP-CHP’den hekimler örgütü TTB’ye kadar uzuyor lastik.”





‘Lastik terör’ kavramının iktidarı ‘devlet terörizmi’ne götüreceğine dikkat çeken Gazi Çağlar bir süre sonra ‘lastik terör’ kavramının sınırsızlığı uygulayan devleti terör saymaya götüreceğini savundu.





“Lastik terörizm kavramıyla çalışan iktidar, “devlet terörizmi” uygular. Siyaset biliminde adı budur. Sınırsız devlet terörizminin suçladıkları değil, kendisi suçludur. ?Noam Chomsky ABD ile ilgili bir tesbit yapmıştı: “Kullanılan ter?ör ve ter?örizm kavramlarının tanımı, ABD’yi zorunlu olarak ter?örist devlet saymaya g?ötürür.” Benzer şekilde lastik ter?örizm kavramının sınırsızlığı, uygulayan devleti de ter?örist saymayı zorunlu kılar. Lastik terör kavramının sınırsızlığı ile güvenlikçi mantıkla düşünürsek gerçek terörle de mücadele edemezsiniz. Belki toplumu dehşet yoluyla itaata zorlarsınız. Ama o itaat içten bilenen, gerçeğe her gün tanık olan hayır potansiyelidir.”





Gazi Çağlar kimdir?





Prof. Dr. Gazi Çağlar tarih ve din bilimleri uzmanı.





12 Eylül 1980 sonrası Almanya’ya yerleşti. Hannover Yüksek Okulu’nda sosyal hizmetler bölümünü bitirdikten sonra Hannover Üniversitesi’nde siyasal bilgiler, tarih ve din bilimleri okudu. 2005’te Hildesheim Yüksek Okulu’nda profesör oldu