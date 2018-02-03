Samanyolu Haber /Gündem / Eşinin arabasının altına bomba koydu: Öldürme kastım yoktu /03 Şubat 2018 12:47

Eşinin arabasının altına bomba koydu: Öldürme kastım yoktu

Boşanma davası açan eşinin otomobilinin altına çocuğunun oyuncak arabasının parçaları ve dinamitle hazırladığı bombayı koyan koca, "Doğrudur, ben koydum, koymadım demiyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

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18 Temmuz’da meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.’nün otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdi. Ereğli’de bir fabrikada çalışan Yeliz Ö. iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Ö.’nün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanı düzeneği fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

SAHTE SANILDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Polis tarafından incelenen bomba düzeneği, üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyle ilk başta sahte sanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu. Polis tarafından gözaltına alından Sezai Ö., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sezai Ö.’nün ayrılma aşamasında olduğu eşinin aracına el yapımı bomba düzeneği koyarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sezai Ö. ve avukatı hazır bulunurken, eşi Yeliz Ö. katılmadı.

‘BOMBAYI KOYDUM ANCAK ÖLDÜRME KASTIM YOKTU’

Sanık Sezai Ö., savunmasında, bomba düzeneğini aracın altına koyduğunu kabul ederek, “Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Çocuğun oyuncak arabalarını söktüm ve onla gelişigüzel yaptım. Sıkıntılı bir boşanma sürecimiz vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim. Polisler beni aradığında Alaplı’daydım. 20 kilometre uzaktaydım. Öldürme kastım olsa bu kadar uzaklaşmazdım” dedi.

Mahkeme başkanının “Dinamit kullanmışsın. Öldürme kastın yoktu da niye gerçek dinamit kullandın?” sorusunu Sezai Ö., “Gerçekçi görülsün diye dinamit kullandım. Ben kabloları yerleştirdim, gelişigüzel bağladım. Bu şekilde patlayacağını düşünmüyordum. Emniyette bomba yapımını internetten öğrendiğimi söylemedim. Ben oyuncaklardan yaptım. Ben internetten gelişigüzel baktım. Oyuncak arabadan söktüğüm kabloları gelişigüzel bağladım” diyerek cevapladı.

Mahkeme heyeti, Sezai Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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