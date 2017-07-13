Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'de demokrasiden eser kalmadı' /13 Temmuz 2017 08:35

'Türkiye'de demokrasiden eser kalmadı'

Almanya Medyasında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde çıkan analizde :Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminin yıldönümünde yandaşlarını 'demokrasi nöbetlerine' seferber ediyor. Oysa Türkiye'de demokrasiden hiç eser kalmadı denildi..

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Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zeitung'un yorumu 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde kısa bir Türkiye analizi niteliğinde:
"George Orwell'in geleceğin durumunu tasvir eden 1984 adlı kasvetli eseri bugünkü Türkiye'nin realitesi ile örtüşüyor. Kavramların çarpıtılması, algı manipülasyonu ve özgür düşünce riski. 'Savaş, barış olarak; özgürlük, kölelik olarak; cehalet, güç olarak anlaşılıyor' diye yazıyor Orwell. Büyük birader Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminin yıldönümünde yandaşlarını 'demokrasi nöbetlerine' seferber ediyor. Oysa Türkiye'de demokrasiden hiç eser kalmadı. Eğer Türkiye'de demokrasiden söz ediliyorsa, bu sözcükten anlaşılan şey Cumhurbaşkanı'nın otokratik yönetimidir.
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