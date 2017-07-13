Samanyolu Haber /Gündem / Askeri birlikte yangın.. Patlamalar oluyor... /13 Temmuz 2017 08:40

Askeri birlikte yangın.. Patlamalar oluyor...

KİLİS’te, Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Askeri birlikte yangın.. Patlamalar oluyor...

Yangın nedeniyle mühimmatlar patladı. Patlamalarla birlikte genişleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, dumandan etkilenen 10 asker hastaneye kaldırıldı.
Kilis- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde, Fırat Kalkanı’nda görevli askerlerin barındığı geçici askeri birlikte saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayan yangın, patlamalarla birlikte genişledi. Bölgeye Kilis ve Gaziantep’ten belediyeler ve sanayi bölgelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri patlamalar nedeniyle müdahalede güçlük çekti.

Takviye ekiplerin gelmesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, söndürme helikopteri de yakındaki barajdan su alarak havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.
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