Askeri birlikte yangın.. Patlamalar oluyor...





Takviye ekiplerin gelmesiyle söndürme çalışmaları devam ederken, söndürme helikopteri de yakındaki barajdan su alarak havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.

Kilis- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde, Fırat Kalkanı’nda görevli askerlerin barındığı geçici askeri birlikte saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayan yangın, patlamalarla birlikte genişledi. Bölgeye Kilis ve Gaziantep’ten belediyeler ve sanayi bölgelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri patlamalar nedeniyle müdahalede güçlük çekti.