Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de avukatı kalmadı /21 Mart 2018 10:05

Türkiye'de avukatı kalmadı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Rıza Sarraf’ın avukatları, İstanbul'da görülen bir davada vekillikten istifalarını belirten dilekçe yolladı.

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Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul'da Kandilli sırtlarındaki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle iş adamı Rıza Sarraf ile inşaatı yapan mimar Firuz Akın Han’ın yargılandığı davanın 3. duruşması dün görüldü. Duruşmaya New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Sarraf’ın avukatları vekillikten istifalarını belirten dilekçe yolladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf’a ait Üsküdar Kandilli’deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, 'İmar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na' muhalefet suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasına sanık Firuz Akın Han ve vekili Avukat Levent Öge katıldı. Duruşmada hakim değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu ve Sarraf için yazılan yurt dışı talimatın dönmediği ifade edildi. Duruşmada ayrıca Sarraf’ın avukatları Şeyda Yıldırım ve Ayten Yılmaz’ın vekillikten istifalarını bildiren dilekçeleri sunmaları dikkat çekti. Mahkeme, Sarraf için yazılan yurtdışı talimatının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.
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