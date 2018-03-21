Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Bölükbaşı vefat etti /21 Mart 2018 10:10

Deniz Bölükbaşı vefat etti

Eski MHP milletvekili ve emekli büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Eski Demokrat Parti milletvekillerinden ve önemli siyasetçilerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu, eski büyükelçi ve MHP'li Ahmet Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Bölükbaşı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından, "Türkiye’nin ağabeyi Deniz Bölükbaşı Rahmeti Rahman’a kavuştu. Adını Deniz koyarken babası yıkasın kirli dünyayı temizlesin diye koymuştu o da öyle değerler üreterek gitti ki yalan dünyadan meşale olup aydınlatacak eserleriyle geride kalanları. Deniz Abi seni unutmayacağız" ifadeleriyle duyurdu.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Bölükbaşı'nın TBMM'nin sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

"Ahmet Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu. Babasının adı Hacı Osman, annesinin adı Mediha'dır.

Büyükelçi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Bölükbaşı, evli ve 2 çocuk babasıdır."
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