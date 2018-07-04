Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yeni sistem ile birlikte Dünya enflasyon liginde zirveye doğru tırmanıyor... /04 Temmuz 2018 00:28

Türkiye yeni sistem ile birlikte Dünya enflasyon liginde zirveye doğru tırmanıyor...

Enflasyonun yüzde 15,39'a yükselmesi, dünyada yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında Türkiye'nin hangi sırada olduğu sorusunu gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Enflasyonun yüzde 15,39'a yükselmesi, dünyada yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında Türkiye'nin hangi sırada olduğu sorusunu gündeme getirdi. 

Türkiye'nin küresel enflasyon ligindeki yerinin hayli üstlerde olduğu ortaya çıktı. 

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Kamil Yılmaz, "tradingeconomics.com" sitesindeki verileri paylaşarak, "Türkiye'nin küresel enflasyon ligindeki yeri sandığımdan daha da yukarılardaymış. Mart 2017'de olduğu gibi ilk 25 arasında sadece bir ülke parlamenter rejim ile yönetiliyor" yorumunu yaptı. 

Söz konusu verilere göre Türkiye dünyada en yüksek enflasyon yaşayan ülkeler arasında 11'inci sırada görülüyor. 


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