Uluslararası Ceza Hakimi Akay Türkiye'deki suçlamalar yüzünden yeniden Lahey’e atanamadı

Birleşmiş Milletler, ByLock kullandığı gerekçesi ile Türkiye’de yargılanıp ‘terör örgütü üyeliğinden’ hüküm giyen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakimi Sefa Akay’ı yeniden Lahey’deki mahkemeye atamadı.





BM’nin bu kararına en çok UCM Başkanı Theodor Meron tepki gösterdi, kararı “tehlikeli bir teamül” olarak değerlendirdi.





“ELİM SONUÇLARI OLUR, ULUSLARARASI CEZA YARGISININ SONU ANLAMINA GELİR”

“Derin üzüntülerimi belirterek, kıymetli ve değerli meslektaşım Hakim Akay’ı yeniden atamayan BM’nin kararına saygı duyarak katılmadığımı belirtmek isterim. Ve bu kararın kendi kurumumuz ve uluslararası ceza yargısı için çok kapsamlı sonuçlar doğuracağından endişe etmekteyim. Bu pozisyona atanacak birisine Türkiye’nin muvafakat vermesi, BM tarafından tanınan diplomatik dokunulmazlığa karşı hükümetin eylemlerini ‘de facto’ kabul etme anlamına gelmektedir.”





“Eğer devletlerin bir yargıca karşı uluslararası kanunlar çerçevesi dışında eylemde bulunmasına izin verilirse, hukukun üstünlüğü ilkesinin temel taşlarından biri olan yargıç bağımsızlığı ve mahkememizin bütünlüğü esaslı bir risk altındadır, bu uluslararası ceza yargısı projesinin sonu anlamına gelir.”





YARGIÇ AKAY BYLOCK KURBANI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ByLock kullandığı gerekçesi ile tutuklanan ve uzun bir süre emekli büyükelçi Akay 14 Haziran’da hüküm yiyerek tahliye oldu.





Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Akay’a terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akay’a yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, hükümle birlikte tahliyesine hükmetti. Karar, Yargıtay tarafından onaylanırsa Akay, cezasını çekmek için tekrar cezaevine girecek.





Akay suçlamaların hiç birini kabul etmeyip, neden ByLock’u kullandığını, “Zamanın ruhu veya trend diyeyim. Emekli bir insanım. Ülkedeki genel emeklilik profiline uyan biriyim. Çok fazla vaktim oluyor. Bu tip iletişim kanallarını kullanıyorum. Hatta eşim benden daha fazla kullanıyor” sözleriyle anlatmıştı.





Akay uygulamayı Google Play Store’dan indirdiğini mahkemede beyan etmişti.