Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye’ye yaptırım uygulamayı düşünen ABD’den flaş karar /01 Ağustos 2019 10:22

Türkiye’ye yaptırım uygulamayı düşünen ABD’den flaş karar

ABD, NATO üyesi ve stratejik ortağı Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulamayı masaya yatırırken, ABD Başkanı Donald Trump, İttifak üyesi bile olmayan Brezilya'ya önemli ayrıcalıklar tanıyan bir karara imza attı.

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ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdiği memorandumla Brezilya’ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi.

Buna göre Brezilya, “NATO üyesi olmayan ana müttefik” olarak artık ABD ile özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.


Söz konusu adımla Brezilya, ABD’den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentago’nun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Trump, mayıs ayında Kongreye gönderdiği niyet mektubunda, “1961 Dış Yardımlar Yasası’nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya’yı ‘NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik’ olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın da bulunduğu “NATO üyesi olmayan ana müttefik” kategorisine eklenen son ülke olmuştu.

Washington Yönetimi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmak için düğmeye basmıştı.
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