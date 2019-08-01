Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine yönelik açıklamalarının ardından Fed eleştirilerine bir yenisini ekledi.





ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ın ticaret ve kur savaşları için "yeterince agresif" şekilde faiz indirmemesi gerekçesiyle eleştiride bulundu.







BÜYÜK İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI





Bu hafta "büyük bir faiz indirimi" çağrısında bulunan Trump, Twitter üzerinden Fed'in 25 baz puan faizi indirimi kararını eleştirdi.





Powell, açıklamalarıyla gelecek faiz indirimi beklentilerini azaltırken Trump tam tersini tercih ettiğini belirtti.





Trump, Twitter mesajında, "Piyasanın Fed ve Jay Powell'dan duymak istediği bunun Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere ayak uydurabilecek uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olacağı idi. Powell her zaman olduğu gibi bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.





"En azından zaten en başında hiç başlamaması gereken parasal sıkılaştırmayı bitiriyor." diyen Trump, şunları söyledi: "Enflasyon yok. Biz zaten kazanıyoruz. Ancak kesinlikle Fed'den pek bir yardım almıyorum."





DOLAR YENİDEN 5,60 TL





Fed'in faiz indirimini yüzde 0,25 ile sınırlı tutması ve Powell'ın faiz artırmayacağımız anlamına gelmiyor." çıkışı Borsa İstanbul'un güne düşüşle başlamasına, doların 5,60 TL'ye yükselmesine sebep oldu.





Piyasalar Fed'in para musluğunu sonuna kadar açacağı beklentisine bel bağlamıştı.